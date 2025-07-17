Mike’s запустив новий тропічний смак - Pineapple!
Київ • УНН
Цього літа бренд Mike’s Hard Drink представив яскраву новинку — смак Pineapple, що може стати головним фаворитом сезону.
Компанія запустила Mike’s Hard Drink минулого року в Україні — це напій зі справжнім лимонним соком, алкогольною ноткою та впізнаваним фруктовим смаком – лимонним та вишневим.
Наразі лінійка поповнюється новим тропічним варіантом — Mike’s Pineapple. Це поєднання соковитого ананаса та легкої прохолоди, яке чудово освіжає та створює настрій — чи це пікнік, чи зустріч із друзями, чи просто спокійний вечір.
Чому варто звернути увагу на новий смак:
- у складі — справжній лимонний сік;
- насичений, яскравий смак з тропічним характером;
- легка алкогольна нотка;
- стильна пляшка — як для себе, так і для компанії.
Mike’s Pineapple — це легкий тропічний настрій, який хочеться зафіксувати в моменті.