Mike’s запустив новий тропічний смак - Pineapple!

Компанія запустила Mike’s Hard Drink минулого року в Україні — це напій зі справжнім лимонним соком, алкогольною ноткою та впізнаваним фруктовим смаком – лимонним та вишневим.

Наразі лінійка поповнюється новим тропічним варіантом — Mike’s Pineapple. Це поєднання соковитого ананаса та легкої прохолоди, яке чудово освіжає та створює настрій — чи це пікнік, чи зустріч із друзями, чи просто спокійний вечір.

Чому варто звернути увагу на новий смак:

- у складі — справжній лимонний сік;

- насичений, яскравий смак з тропічним характером;

- легка алкогольна нотка;

- стильна пляшка — як для себе, так і для компанії.

Mike’s Pineapple — це легкий тропічний настрій, який хочеться зафіксувати в моменті.