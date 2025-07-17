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Mike’s запустив новий тропічний смак - Pineapple!

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Цього літа бренд Mike’s Hard Drink представив яскраву новинку — смак Pineapple, що може стати головним фаворитом сезону.

Mike’s запустив новий тропічний смак - Pineapple!

Компанія запустила Mike’s Hard Drink минулого року в Україні — це напій зі справжнім лимонним соком, алкогольною ноткою та впізнаваним фруктовим смаком – лимонним та вишневим.

Наразі лінійка поповнюється новим тропічним варіантом — Mike’s Pineapple. Це поєднання соковитого ананаса та легкої прохолоди, яке чудово освіжає та створює настрій — чи це пікнік, чи зустріч із друзями, чи просто спокійний вечір.

Чому варто звернути увагу на новий смак:  

-  у складі — справжній лимонний сік;

 - насичений, яскравий смак з тропічним характером;  

- легка алкогольна нотка;  

- стильна пляшка — як для себе, так і для компанії.  

Mike’s Pineapple — це легкий тропічний настрій, який хочеться зафіксувати в моменті.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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