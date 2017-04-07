Миграционная служба до конца года выдаст около 1,5 млн биометрических паспортов - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предусматривает, что миграционная служба до конца этого года выдаст еще 1,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом он сказал на брифинге в Харькове, передает УНН.
"Технически мы готовы. У нас до конца года будут расти мощности. Я думаю, что еще около 1,5 млн паспортов мы сможем выдать до конца года. Пожалуй, это удовлетворительный темп", - сказал министр.
По словам А.Авакова, миграционная служба неплохими темпами готовит документы для выезда граждан за границу.
"Но сейчас каждый из вас должен иметь для реализации "безвиза" биометрический паспорт. И конечно мы предполагаем, что будут некоторые очереди", - добавил он.
Напомним, 6 апреля руководитель Общественной инициативы "Европа без барьеров" Ирина Сушко сообщила, что на сегодня выдано почти 3 миллиона биометрических паспортов, но когда будет принято окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС, количество полученных украинцами биометрических паспортов значительно возрастет.