Міграційна служба до кінця року видасть близько 1,5 млн біометричних паспортів – А.Аваков

“Технічно ми готові. У нас до кінця року будуть зростати потужності. Я думаю, що ще близько 1,5 млн паспортів ми зможемо видати до кінця року. Мабуть, це задовільний темп”, — сказав міністр.

За словами А.Авакова, міграційна служба непоганими темпами готує документи для виїзду громадян за кордон.

“Але зараз кожен із вас повинен мати для реалізації „безвізу“ біометричний паспорт. І звичайно ми передбачаємо, що будуть деякі черги”, — додав він.

Нагадаємо, 6 квітня керівник Громадської ініціативи “Європа без бар’єрів” Ірина Сушко повідомила, що на сьогодні видано майже 3 мільйони біометричних паспортів, але коли буде ухвалене остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС, кількість отриманих українцями біометричних паспортів значно зросте.