Міграційна служба до кінця року видасть близько 1,5 млн біометричних паспортів – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков передбачає, що міграційна служба до кінця цього року видасть ще 1,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Харкові, передає УНН.
“Технічно ми готові. У нас до кінця року будуть зростати потужності. Я думаю, що ще близько 1,5 млн паспортів ми зможемо видати до кінця року. Мабуть, це задовільний темп”, — сказав міністр.
За словами А.Авакова, міграційна служба непоганими темпами готує документи для виїзду громадян за кордон.
“Але зараз кожен із вас повинен мати для реалізації „безвізу“ біометричний паспорт. І звичайно ми передбачаємо, що будуть деякі черги”, — додав він.
Нагадаємо, 6 квітня керівник Громадської ініціативи “Європа без бар’єрів” Ірина Сушко повідомила, що на сьогодні видано майже 3 мільйони біометричних паспортів, але коли буде ухвалене остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС, кількість отриманих українцями біометричних паспортів значно зросте.