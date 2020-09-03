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"Миграция алкоголя" спровоцировала миллионные потери финского бюджета

Киев • УНН

 • 14524 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Жители Финляндии ввезли из Эстонии 37 миллионов литров алкогольных напитков в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК, передает УНН со ссылкой на lt.sputniknews.

"Миграция алкоголя" спровоцировала миллионные потери финского бюджета

Потери финского бюджета составили как минимум 116 миллионов евро.

“В 2019 году финны импортировали из Эстонии 37 миллионов литров алкогольных напитков. Стоимость напитков в Финляндии составила бы около 309 миллионов евро, что принесло бы финскому государству 176 миллионов евро налоговых поступлений. 116 миллионов евро поступило бы от акциза на алкоголь и 60 миллионов евро от НДС”, — говорится в сообщении.

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Центр также провел опрос жителей Финляндии о покупках алкоголя на зарубежных интернет-сайтах.

“В ходе онлайн-опроса, проведенного в июне-июле, TAK спросил финнов старше 15 лет, покупали ли они алкогольные напитки в зарубежных интернет-магазинах в апреле-июне. Около 5% респондентов заявили, что в этот период покупали алкогольные напитки в интернете.

Это означает, что более 200 тысяч финнов сделали онлайн-покупки алкогольных напитков за границей. Количество людей, покупающих алкоголь в интернете, увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом”, — говорится в сообщении.

Как писал УНН, столица и две области установили “водочный” рекорд.

Напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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