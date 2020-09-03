"Міграція алкоголю" спровокувала мільйонні втрати фінського бюджету

Втрати фінського бюджету становили, як мінімум, 116 мільйонів євро.

"У 2019 фіни імпортували з Естонії 37 мільйонів літрів алкогольних напоїв. Вартість напоїв в Фінляндії становила б близько 309 мільйонів євро, що принесло б фінській державі 176 мільйонів євро податкових надходжень. 116 мільйонів євро надійшло б від акцизу на алкоголь і 60 мільйонів євро від ПДВ", - йдеться в повідомленні.

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Центр також провів опитування жителів Фінляндії про покупках алкоголю на зарубіжних інтернет-сайтах.

"Під час онлайн-опитування, проведеного в червні-липні, TAK запитав фінів старше 15 років, чи купували вони алкогольні напої в зарубіжних інтернет-магазинах в квітні-червні. Близько 5% респондентів заявили, що в цей період купували алкогольні напої в інтернеті.

Це означає, що понад 200 тисяч фінів зробили онлайн-покупки алкогольних напоїв за кордоном. Кількість людей, які купують алкоголь в інтернеті, збільшилася на третину в порівнянні з минулим роком", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНН, столиця і дві області встановили "горілчаний" рекорд.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").