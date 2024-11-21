МИД: если подтвердиться удар именно МБР, то можно будет констатировать, что путинская россия деградировала до состояния КНДР

Если подтвердится использование кремлем именно межконтинентальной баллистической ракеты, то можно будет констатировать, что путинская россия деградировала до состояния Северной Кореи. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ходе брифинга в четверг, передает УНН.

Если подтвердится использование именно межконтинентальной баллистической ракеты, то мы считаем, что можно будет констатировать, что путинская россия деградировала до состояния Северной Кореи, которая время от времени достаточно регулярно запускает такие ракеты такого типа, пугая своих соседей и мир - сказал Тихий

Перед этим он отмечал, что Украина сейчас ожидает экспертных заключений для определения конкретного типа этой новой ракеты, которая была применена россией этим утром.

Сейчас действительно известно, что по летно-техническим характеристикам такие характеристики имеют межконтинентальные баллистические ракеты. Но мы ждем выводов экспертов для того, чтобы с конкретными фактами утверждать, какой именно тип ракеты был, и тогда будем готовы более широко и подробно говорить - заявил Тихий.

Однако он подчеркнул, что сам удар и использование нового типа ракеты в принципе подтверждено.

"Что это новый тип ракеты - еще раз доказывает, что россия не стремится к миру, несмотря на все заявления и комментарии, которые звучат источниками в различных СМИ. Она стремится к войне и расширению этой войны, и уже расширяет эту войну, географически и с точки зрения применения различных типов вооружения", - сказал спикер МИД.

Кроме того, он проинформировал, что в связи с использованием россией нового типа вооружения против Украины МИД уже принимает ряд политико-дипломатических шагов.

"В частности мы уже обратились к нашим партнерам с информированием о том, что произошло, о том, что нам известно на эту минуту. Мы также уже привлекаем механизмы ООН, механизмы НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие. То есть будут формальные обращения, ноты и будут созывы отдельных форматов для того, чтобы разбудить мир, привлечь внимание к тому, что произошло", - рассказал Тихий.

Он считает, что медленная реакция партнеров продиктована тем, что они сами изучают данные, что произошло для того, чтобы иметь возможность конкретно оценить, что было применено.

"Мы призываем мировое сообщество, каждого лидера, каждое государство, которые уважают устав ООН, уже сейчас немедленно реагировать на применение, использование Россией нового типа вооружения, явно повышение уровня вооружения, которое используется против Украины. То есть не ждать детальных экспертных выводов. Уже факт применения нового вооружения есть, призываем реагировать", - сказал Тихий.

Кроме заявлений, подчеркнул Тихий, Украина требует от партнеров конкретных действий.

"Кроме заявлений, мы требуем от партнеров и союзников конкретных действий для защиты жизней, речь идет об укреплении воздушного щита над Украиной, предоставлении Украине комплексов, которые способны перехватывать такой тип ракет. Такие комплексы в мире есть. Соответственно, пора передать их Украине. И вообще усиление военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки нашего государства в борьбе против РФ", - подчеркнул Тихий.

Дополнение

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.

Западный чиновник в комментарии заявил ABC News, что на Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.