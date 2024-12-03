МИД: Украина отказывается от гарантий, которые являются заменой членства в НАТО

Учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина не согласится ни на какие альтернативы полноправного членства в НАТО, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое было обнародовано по случаю 30-летия со дня подписания Будапештского меморандума, передает УНН.

Обращаемся к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, присоединившимся к нему, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии россии против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО - говорится в заявлении НАТО.

Отмечается, что приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины. "Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению", - добавили в МИД.

Дополнение

Президент назвал США, Германию и Венгрию среди скептически настроенных стран относительно приглашения Украины в НАТО. Зеленский ожидает рекомендаций от министров иностранных дел Альянса на заседании 3-4 декабря.

По данным Reuters, на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится на этой неделе, вероятно, не будет принято решение о предоставлении Украине приглашения в члены альянса.