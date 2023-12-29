МИД Польши требует от россии объяснений относительно нарушения воздушного пространства

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский вызвал для объяснений временного временного поверенного в делах россии. Польское дипломатическое ведомство требует объяснить рф нарушение воздушного пространства их страны ракетой рано утром в пятницу. Об этом этом говорится в заявлении МИД Польши, передает УНН.

Вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский позвонил временному поверенному в делах российской федерации Андрею Ордашу и передал ему ноту, в которой МИД требует объяснить инцидент с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленного прекращения такой деятельности. - сказано в заявлении польского дипломатического ведомства

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Оперативное командование Вооружённых сил Польши утром заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Силы противовоздушной обороны Польши после инцидента привели в состояние повышенной боевой готовности .

Чуть позже, начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что всё указывает на то, что российская ракета вторглась в в воздушное пространство Польши сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину.

Более тридцати стран-участниц ООН призывают собрать экстренное заседание СБ ООН по нападениям россии на Украину