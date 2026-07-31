МИД опроверг видео с якобы угрозами украинских военных Ирану

Министерство иностранных дел Украины назвало фейком видео, на котором люди в военной форме якобы угрожают Ирану и заявляют о намерении атаковать связанные с ним суда. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

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Это фейк. Постановочное "обращение" неизвестных людей с закрытыми лицами, призванное обострить напряженность - написал Тихий в соцсети X.

Ранее в сети распространилось видео, которое позиционировалось как обращение украинского военнослужащего. В постах утверждалось, что он якобы угрожает поджигать больше судов, связанных с Ираном, и заявляет, что Украина вместе с США продолжит борьбу против Тегерана.

В МИД подчеркнули, что видео является постановкой, а лица, фигурирующие в нем, неизвестны. По словам спикера ведомства, его распространение имеет целью провоцирование дальнейшей эскалации и информационные манипуляции.

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