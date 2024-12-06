МИД о THAAD: продолжается обсуждение различных типов систем ПВО для Украины
Киев • УНН
МИД Украины подтвердил переговоры с партнерами по различным системам противовоздушной обороны, включая THAAD. В общении с партнерами нет запрещенных тем относительно типов вооружения.
Украина ведет с партнерами переговоры о поставках различных типов систем противовоздушной обороны. Сейчас в общении с партнерами нет тем табу, сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
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"То, что касается других систем ПВО, то, собственно, нет тем табу в общении с нашими партнерами относительно типов оружия и систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому продолжается обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы", - сказал Тихий, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине систем ПВО THAAD.
Напомним
Военный аналитик Фабиан Хоффман опроверг заявления о невозможности перехвата новой российской ракеты после заявлений рф о запуске "орешника". По словам Хоффмана, системы SM-3, Arrow 3 и THAAD могут сбивать боеголовки, хотя это требует значительных затрат.
По итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок.