МИД о THAAD: продолжается обсуждение различных типов систем ПВО для Украины

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 59223 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 88816 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 115458 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 109677 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 118892 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 124537 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 121057 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116291 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104003 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108894 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109420 просмотра
Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

Потери ВСУ во время наступления на Курщине вдвое меньше, чем в обороне-Сырский

 • 37650 просмотра
Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

 • 29695 просмотра
лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

лукашенко попросил путина разместить в беларуси "Орешник": диктатор согласился

14:04 • 23365 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 32435 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 59263 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 115465 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 109420 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 173966 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 171582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

18:15 • 9373 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 17136 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 32435 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 100362 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 93821 просмотра
Актуальное
МИД о THAAD: продолжается обсуждение различных типов систем ПВО для Украины

МИД о THAAD: продолжается обсуждение различных типов систем ПВО для Украины

Киев  •  УНН

 • 4202 просмотра

Read in English

МИД Украины подтвердил переговоры с партнерами по различным системам противовоздушной обороны, включая THAAD. В общении с партнерами нет запрещенных тем относительно типов вооружения.

Украина ведет с партнерами переговоры о поставках различных типов систем противовоздушной обороны. Сейчас в общении с партнерами нет тем табу, сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"То, что касается других систем ПВО, то, собственно, нет тем табу в общении с нашими партнерами относительно типов оружия и систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому продолжается обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы", - сказал Тихий, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине систем ПВО THAAD.

Напомним

Военный аналитик Фабиан Хоффман опроверг заявления о невозможности перехвата новой российской ракеты после заявлений рф о запуске "орешника". По словам Хоффмана, системы SM-3, Arrow 3 и THAAD могут сбивать боеголовки, хотя это требует значительных затрат.

По итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд систем ПВО, которые можно передать Украине в короткий срок.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
ukrainaУкраина