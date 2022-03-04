Microsoft останавливает продажу товаров и оказание услуг в РФ

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"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируем и работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Соединенного Королевства, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях", - говорится в заявлении.

Детали

В компании указали также, что с начала войны действовали против позиционирования России, деструктивных или подрывных мер против более 20 украинских правительственных, ІТ-организаций и организаций финансового сектора, а также противодействовали кибератакам, направленным на несколько сайтов.

"Мы также продолжаем мобилизовать наши ресурсы для помощи людям в Украине. Наши команды Microsoft Philanthropies и UN Affairs тесно сотрудничают с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и несколькими агентствами ООН, чтобы помочь беженцам, предоставляя технологическую и финансовую поддержку ключевым неправительственным организациям, и, если необходимо, мы защищаем эти группы от непрекращающихся кибератак", - добавили в компании.

Добавим, что также американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. заявил о приостановке бизнес-операций в России и Беларуси, пишет MarketWatch со ссылкой на письмо гендиректора Cisco Systems Чака Роббинса сотрудникам.

Дополнение

Intel и AMD прекращают поставлять продукцию в Россию и Беларусь.