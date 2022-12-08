Microsoft перенесет легендарный шутер Call of Duty на Nintendo

Детали

По данным компании из Киото, популярная серия шутеров от первого лица от Activision Blizzard была выпущена для некоторых прошлых консолей Nintendo, но не для Switch нынешнего поколения.

Объявление было сделано после того, как запланированное приобретение Microsoft производителя Call of Duty за 69 миллиардов долларов вызвало беспокойство регулирующих органов тем, что сделка может подавить конкуренцию, а конкурирующая корпорация Sony Group Corp. раскритиковала сделку и даже призвала наложить вето со стороны регулирующих органов.

Президент Microsoft Брэд Смит написал в Twitter: "Наше приобретение принесет Call of Duty большему количеству игроков и большему количеству платформ, чем когда-либо раньше... В любой день, когда Sony захочет сесть и поговорить, мы будем рады заключить 10-летний договор для PlayStation тоже".

Ранее в этом году игровой руководитель Sony Джим Райан назвал предложение Microsoft сохранить серию Call of Duty на PlayStation в течение трех лет после текущего соглашение "неадекватной".

Дополнение

Microsoft конкурирует с Sony и Nintendo в мировой индустрии видеоигр, которая в последние годы значительно выросла, поскольку люди проводят больше времени дома из-за пандемии коронавируса.

Акции Nintendo выросли на 0,3% после объявления Microsoft.