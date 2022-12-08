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Microsoft перенесе легендарний шутер Call of Duty на Nintendo

Microsoft перенесе легендарний шутер Call of Duty на Nintendo

Київ • УНН

 • 802496 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Корпорація Microsoft уклала 10-річну угоду про впровадження Call of Duty на ігрові платформи Nintendo, заявив у середу головний виконавчий директор Microsoft Gaming Філ Спенсер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними компанії з Кіото, популярну серію шутерів від першої особи від Activision Blizzard було випущено для деяких минулих консолей Nintendo, але не для Switch нинішнього покоління.

Оголошення було зроблено після того, як заплановане придбання Microsoft виробника Call of Duty за 69 мільярдів доларів викликало занепокоєння регулюючих органів тим, що угода може задушити конкуренцію, а конкуруюча корпорація Sony Group Corp. розкритикувала угоду і навіть закликала накласти вето з боку регулюючих органів.

Президент Microsoft Бред Сміт написав у Twitter: "Наше придбання принесе Call of Duty більшій кількості гравців і більшій кількості платформ, ніж будь-коли раніше... У будь-який день, коли Sony захоче сісти та поговорити, ми будемо раді укласти 10-річний договір для PlayStation теж".

Раніше цього року ігровий керівник Sony Джим Райан назвав пропозицію Microsoft зберегти серію Call of Duty на PlayStation протягом трьох років після поточної угоди "неадекватною".

Доповнення

Microsoft конкурує з Sony та Nintendo у світовій індустрії відеоігор, яка в останні роки значно зросла, оскільки люди проводять більше часу вдома через пандемію коронавірусу.

Акції Nintendo зросли на 0,3% після оголошення Microsoft.

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