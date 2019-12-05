Мы станем свидетелями приватизации всей украинской промышленности олигархами - нардеп о продаже "Укрспирта"

“Я негативно отношусь к этой „спиртовой“ реформе. Отрицательно. И придет время, когда мы будем давать оценку всему, что сейчас происходит. У нас отечественная промышленность, которая ликвидная, продаваемая — перейдет в руки не народа, а группы олигархов, которые по сути, приватизировали страну. В теории и праве это называется пленение государства. То же самое будет и здесь, и мы будем свидетелями”, — сказал он.

Нимченко напомнил, спиртовая отрасль — это “основа всех производств”.

“Надлежащее регулирование и государственный контроль за спиртовой отраслью — это основа здоровья нации, об этом не нужно забывать, это нельзя сбрасывать со счетов. По табачным изделиям мы уже видим что сделали — назад дороги нет, отрасль убили. Власть идет по принципу „деньги не пахнут“”, — сказал политик.

Депутат также прокомментировал норму законопроекта № 2300, разрешающую импорт спирта в Украину предприятиям уполномоченным КМУ.

“Вы ж понимаете к чему это ведет. К тому, что мы и так сократили сахарное производство, так мы его вообще закроем. Завезут сюда спирт, набадяжат... Здесь должна быть жесткая государственная монополия. Президент Кучма ведь выстоял против всех нападок олигархов в этом вопросе. И в КСУ тогда обращались, чтобы признать его указ о монополии государства на производство спирта незаконным, но он стоял на своем. И отстоял. Это основа здоровья, надлежащих поступлений в бюджет, и обороноспособность, кстати, тоже. Это (спирт, — ред.) ведь, действительно, составляющая часть всего в оборонке, но об этом никто не хочет думать”, — резюмировал Нимченко.

Ранее нардеп, выступая с трибуны ВР, заявил о том, что КСУ признал госмонополию на спирт — конституционной.

И тогда, в пользу такого решения, Суд в качестве аргумента, сказал, что “речь идет об элементе безопасности”.

Сейчас же Нимченко не исключил вероятности того, что и новый “спиртовой” закон № 2300 может стать объектом изучения КСУ на предмет соответствия Конституции.

На вопрос о том, каким же тогда будет решения Конституционного суда, депутат пояснил, что требуется его доскональное изучение.

“Не могу на сегодняшний день сказать, для этого нужно четко изучить, как врачу, историю болезни. Но я вам так скажу — лозунги о демонополизации отрасли ухудшают угол атаки для того, чтобы признать данный закон неконституционным”, — сказал Нимченко.

Напомним, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”.

В целом же, проект Закона № 2300 эксперты называют таким, что принят в интересах алкогольных компаний, в частности, крупнейших монополистов отечественного рынка.