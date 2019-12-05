Ми станемо свідками приватизації всієї української промисловості олігархами - нардеп про продаж "Укрспирту"

“Я негативно ставлюся до цієї „спиртової“ реформи. Негативно. І прийде час, коли ми будемо давати оцінку всьому, що зараз відбувається. У нас вітчизняна промисловість, яка ліквідна, що продається — перейде в руки не народу, а групи олігархів, які по суті, приватизували країну. У теорії і праві це називається полон держави. Те саме буде і тут, і ми будемо свідками”, — сказав він.

Німченко нагадав, спиртова галузь — це “основа всіх виробництв”.

“Належне регулювання і державний контроль за спиртовою галуззю — це основа здоров’я нації, про це не потрібно забувати, це не можна скидати з рахунків. З тютюновими виробами ми вже бачимо що зробили — назад дороги немає, галузь вбили. Влада йде за принципом „гроші не пахнуть“”, — сказав політик.

Депутат також прокоментував норму законопроекту № 2300, що дозволяє імпорт спирту в Україну підприємствам уповноваженим КМУ.

“Ви ж розумієте до чого це веде. До того, що ми і так скоротили цукрове виробництво, так ми його взагалі закриємо. Завезуть сюди спирт, набадяжать... Тут повинна бути жорстка державна монополія. Президент Кучма же вистояв проти всіх нападок олігархів в цьому питанні. І в КСУ тоді зверталися, щоб визнати його указ про монополію держави на виробництво спирту незаконним, але він стояв на своєму. І відстояв. Це основа здоров’я, належних надходжень до бюджету, і обороноздатність, до речі, теж. Це (спирт, — ред.) адже, дійсно, складова частина всього в оборонці, але про це ніхто не хоче думати”, — резюмував Німченко.

Раніше нардеп, виступаючи з трибуни ВР, заявив про те, що КСУ визнав держмонополію на спирт — конституційною.

І тоді, на користь такого рішення, Суд як аргумент, сказав, що “мова йде про елемент безпеки”.

Зараз же Німченко не виключив ймовірності того, що і новий “спиртової” закон № 2300 може стати об’єктом вивчення КСУ на предмет відповідності Конституції.

На питання про те, яким же тоді буде рішення Конституційного суду, депутат пояснив, що потрібно його доскональне вивчення.

“Не можу на сьогоднішній день сказати, для цього потрібно чітко вивчити, як лікарі, історію хвороби. Але я вам так скажу — гасла про демонополізацію галузі погіршують кут атаки для того, щоб визнати цей закон неконституційним”, — сказав Німченко.

Нагадаємо, 3 грудня ВР прийняла “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.

В цілому ж, проект Закону № 2300 експерти називають таким, що прийнятий в інтересах алкогольних компаній, зокрема, найбільших монополістів вітчизняного ринку.