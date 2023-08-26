Мы не отправим наших солдат вперед, чтобы погибать в бою без результата: Резников о критике контрнаступления

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“Всё действительно идёт по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнёрами. И все, кто действительно причастен к этому процессу, знают об этом всё. Они знают, какая оборона противника, какие полосы безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления”, — сказал Резников.

Также на вопрос относительно критики контрнаступления с официальной стороны США министр обороны пояснил: “Конечно, у нас были серьёзные дискуссии, но это не критика. И снова: критики не было. Это все неправильно. Украина продвигается медленно, потому что, в отличие от россии, хочет защитить жизни своих солдат и пощадить свою технику. Мы не отправим наших солдат вперед, чтобы погибать в бою без результата”.

Напомним

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ближайшее время можно ожидать увеличения призывов к переговорам, так как линия обороны россиян сыпется. Также могут удвоиться попытки деморализовать Украину с стороны третьих лиц, чтобы украинцы разуверились в своих возможностях.