Ми не відправимо наших солдат вперед, щоб гинути в бою без результату: Резніков про критику контрнаступу

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“Все справді йде за нашим планом. Цей план також попередньо обговорювався з нашими партнерами. І всі, хто дійсно причетний до цього процесу, знають про це все. Вони знають, яка оборона противника, які смуги безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення”, — сказав Резніков.

Також на запитання щодо критики контрнаступу з офіційної сторони США міністр оборони пояснив: “Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. І знову: критики не було. Це все неправильно. Україна просувається повільно, тому що, на відміну від росії, хоче захистити життя своїх солдатів і пощадити свою техніку. Ми не відправимо наших солдат вперед, щоб гинути в бою без результату”.

Нагадаємо

Раніше радник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що найближчим часом можна очікувати збільшення закликів до переговорів, бо лінія оборони росіян сиплеться. Також можуть подвоїтися спроби деморалізувати Україну з боку третіх осіб, щоб українці зневірилися у своїх можливостях.