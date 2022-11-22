"Мы не нападаем, а обороняемся": в ГПСУ ответили, готовы ли дать отпор врагу в случае наступления из беларуси

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Военно-политическая власть республики беларусь постоянно нагнетает ситуацию на границах с Украиной, перекладывая свою ответственность на Украину. В комментарии УНН представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что Украина, в свою очередь, не нападает, а обороняется и продолжает укреплять собственные позиции.

Цитата

“беларусь постоянно нагнетает ситуацию, переводя свою ответственность на Украину. Неоднократно мы слышали о каких-то мифических нападениях с территории Украины. О том, что мы минируем границу. Я могу заверить, что мы обороняемся, мы не нападаем. Они (белорусы – ред.) напротив предоставили свою территорию стране-агрессору, всячески их поддерживают не только территорией, но и своей инфраструктурой и своим воздушным пространством, откуда также наносятся удары по территории Украины”, – отмечает Демченко.

Детали

Он добавил, что белорусские пограничники искренне удивляются инженерным устройствам со стороны Украины. Однако в то же время украинцы могут напомнить, как 24 февраля белорусские военные наблюдали за колоннами российской техники, которая шла в сторону Украины, и ничего не сделали, чтобы ее остановить, отмечает Демченко.

“Они фактически допустили нарушение своей же границы, или любезно способствовали нападению россии с территории беларуси. Потому мы укреплялись и продолжаем укрепляться для нашей обороны. Мы не провоцируем белорусов, мы не создаем каких-либо угроз. Но поскольку беларусь под таким влиянием россии, то следует понимать, что мы никогда не исключали, что именно с территории беларуси может быть либо повторное вторжение, либо если россия, все же, дожмет беларусь и надавит, чтобы она присоединилась к полномасштабной войне против нашей страны, то и подразделения вооруженных сил республики беларусь могут также принять участие в войне против нашей страны”, – резюмировал Демченко.

Дополнение

По состоянию на данный момент пограничники не фиксируют на территории беларуси создание ударной группировки, которая могла бы угрожать Украине.

В то же время со стороны  беларуси активно используют средства радиоэлектронной борьбы против наших беспилотников, что отслеживает ситуацию на границе. Были даже попытки перехвата управления ими.

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