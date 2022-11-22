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“Ми не нападаємо, а обороняємося”: у ДПСУ відповіли, чи готові дати відсіч ворогу у випадку наступу з білорусі

“Ми не нападаємо, а обороняємося”: у ДПСУ відповіли, чи готові дати відсіч ворогу у випадку наступу з білорусі

Київ • УНН

 • 681023 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Військово-політична влада республіки білорусь постійно нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, перекладаючи свою відповідальність на Україну. У коментарі УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що Україна, в свою чергу, не нападає, а обороняється та продовжує укріплювати власні позиції.

Цитата

“білорусь постійно нагнітає ситуацію, перекладаючи свою відповідальність на Україну. Неодноразово ми чули про якісь міфічні напади з території України. Про те, що ми мінуємо кордон. Я можу запевнити, що ми обороняємося, ми не нападаємо. Вони (білоруси – ред.) навпаки надали свою територію країні-агресору, всіляко їх підтримують не лише територією, а й своєю інфраструктурою та своїм повітряним простором, звідки також наносяться удари по території України”, – зазначає Демченко.

Деталі

Він додав, що білоруські прикордонники щиро дивуються інженерним облаштуванням з боку України. Проте, в той же час, українці можуть нагадати, як 24 лютого білоруські військові спостерігали за колонами російської техніки, яка йшла в бік України, та нічого не зробили, щоб її зупинити, зазначає Демченко.

“Вони фактично допустили порушення свого ж кордону, або люб‘язно сприяли нападу росії з території білорусі. Тому ми укріплювалися і продовжуємо укріплюватися для нашої оборони. Ми не провокуємо білорусів, ми не створюємо якихось загроз. Але оскільки білорусь під таким впливом росії, то варто розуміти, що ми ніколи не виключали, що саме з території білорусі може бути або повторне вторгнення, або якщо росія, все ж таки, дотисне білорусь і надавить, щоб вона долучилась до повномасштабної війни проти нашої країни, то і підрозділи збройних сил республіки білорусь можуть також прийняти участь у війні проти нашої країни”, – резюмував Демченко.

Доповнення

Станом на зараз прикордонники не фіксують на території білорусі створення ударного угруповання, яке могло б загрожувати Україні.

Водночас з боку білорусі активно використовують засоби радіоелектронної боротьби проти наших безпілотників, що відстежує ситуацію на кордоні. Були навіть спроби перехоплення управління ними.

Українські Національні Новини

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