Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Сегодня, 15 марта, во многих странах мира экологи, зоозащитники, любители дикой природы присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков), пишет УНН.

Около двух недель после рождения, пока мама кормит его молоком, мех белька остается белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно гибли и продолжают десятками тысяч гибнуть новорожденные детеныши тюленей.

Благодаря протестам экологов северные страны либо полностью запретили охоту на тюленей, либо жестко ограничили. Официально охотиться на детенышей тюленей можно только в России. В других странах беспощадно борются с браконьерами.

Во многих странах мира полностью запрещена торговля мехом бельков.

По инициативе ООН 15 марта с 1983 года отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.

Бурное развитие промышленности в XIX веке сделал актуальной проблему защиты прав потребителей, ведь многие из них страдали от некачественной продукции недобросовестных производителей.

Предприниматели обычно руководствовались только целью получения прибыли, удешевляя производство за счет качества. Покупатели не имели никакой гарантии, что приобретенные им продукты или лекарства безопасны. Производители не указывали на этикетках достоверную информацию о составе товара, поэтому иногда случались случаи смертельных отравлений.

Впервые в качестве потребителей люди объединились в Англии в 1871 году, когда в городе Шеффилд создали Ассоциацию потребителей воды в знак протеста против налога на воду. Вскоре лиги потребителей появились в Риме, Берлине, Париже, Нью-Йорке. В Украине, как и в большинстве стран мира, тоже возникло движение в защиту прав потребителей - в 1886 году было создано первое потребительское общество в Харькове.

В 1960 году в Гааге состоялась Международная конференция по тестированию потребительских товаров,

Именно 15 марта 1962 года президент США Джон Ф. Кеннеди во время выступления в Конгрессе сформулировал четыре ключевых права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.

Впоследствии к ним добавились еще четыре: право на возмещение убытков, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

15 марта во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня полицейской жестокости.

По одной из версий, событие было начато в 2000 году после того как Швейцарии полицейские избили двух детей.

Полицейская жестокость является серьезной проблемой во многих странах мира. Она может проявляться в различных формах, включая чрезмерное применение силы, необоснованные аресты и задержания, словесное насилие и психологическое давление. Полицейская жестокость является нарушением прав человека и часто приводит к серьезным травмам или даже смерти.

Также сегодня можно поздравить с праздником всех работников сферы жизнеобеспечения.

Событие чествует людей, которые работают в сферах здравоохранения, образования, общественной безопасности, транспорта, сельского хозяйства и тому подобное. Их работа, которая часто требует физического присутствия, подвергает их повышенным рискам, особенно во время кризисных ситуаций в сфере здравоохранения.

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню контактов, Международному дню борьбы с исламофобией, Дню контактов, всемирному дню речей.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Агапия и семи мучеников Кесарийских.

Все они жили в Кесарии Палестинской в ІІІ веке во время усиления гонений на христиан императором Диоклетианом.

Во время очередного издевательства над христианами из толпы вышли шестеро юношей и заявили, что они веруют в Господа. Местный правитель убеждал их отказаться от своих слов, однако юноши были непреклонны.

Ребят бросили в тюрьму, где уже сидели святой Агапий со своим учеником. Несколько раз им всем предлагали отречься от веры в Господа и поклониться языческим идолам. Все отказались.

Агапия, его ученика и юношей жестоко пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Александр, Андрей, Михаил, Денис.