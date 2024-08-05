Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Сегодня, пятого августа, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено устройству, регулирующему движение на дорогах абсолютного большинства городов на нашей планете - Международному дню светофора, пишет УНН.

Именно пятого августа 1914 года на одной из улиц американского города Кливленд появилось устройство для регулирования движения, в котором переключались красная и зеленая лампочки, в момент переключения звучал звуковой сигнал.

Хотя первые попытки регулировать уличное движение были осуществлены в Англии в 1868 году с помощью светофора Джона Найта, который больше напоминал семафор, и состоял из двух стрелок, которые переключались вручную. Ночью стрелки заменяли газовыми фонарями двух цветов. Как-то один фонарь взорвался и пострадал полицейский. После этого от прибора Найта отказались.

В 1920 году на улицах Нью-Йорка и Детройта начали появляться светофоры с тремя сигналами: к красному и зеленому добавился желтый.

Первые светофоры на территории Украины установили в Харькове в 1936 году.

Любители деликатесов сегодня могут приобщиться к празднованию Всемирного дня устриц.

Интересно, что в 17-17 веках в Великобритании и Франции устрицы считались пищей бедняков. И только потом этот моллюск, который является еще и афродизиаком, приобрел статус деликатеса.

В настоящее время существует примерно 100 видов устриц, которые носят названия водоемов, в которых их выращивали. Устрицы могут похвастаться богатым запасом микроэлементов и витаминов А, С, D, B12.

Еще пятого августа можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня свежего дыхания.

Неприятный запах изо рта в медицине называется «галитоз». По статистике, около 50-65% населения страдают от проблемы неприятного запаха изо рта.

С 2013 года сегодня отмечается День нижнего белья. Событие возникло по инициативе одной из американских компаний, которая хотела собрать в Нью-Йорке наибольшее количество людей в нижнем белье в одном городе, и таким образом установить рекорд.

На призыв компании собралось около 800 человек, установить рекорд не удалось, но появился новый праздник.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Евсигния.

Евсигний много лет служил в войске, был соратником императора Константина, который легализовал христианство в Римской империи.

Впоследствии Евсигний стал проповедником в Антиохии. Когда Евсигнию было уже 110 лет, ему по приказу императора Юлиана Отступника, отрубили голову.

Именины пятого августа празднуют Евгений, Ефим, Мария, Кристина.