Мэй обвинила Путина в аннексии Крыма и разжигании конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила президента РФ Владимира Путина в использовании информации в качестве оружия, аннексии Крыма и разжигании войны в Донбассе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Выступая на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, она заявила, что президент России Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия.
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Мэй также обвинила лидера РФ в аннексии украинского Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, нарушении воздушного пространства европейских стран и предполагаемом кибершпионаже, в частности во вмешательстве в выборы в зарубежных странах и хакерских атаках на германский бундестаг и министерство обороны Дании.
Как сообщал УНН, в Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии.