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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16013 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32621 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49512 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45211 просмотра

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11:14 • 91475 просмотра

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Мэй обвинила Путина в аннексии Крыма и разжигании конфликта на Донбассе

Мэй обвинила Путина в аннексии Крыма и разжигании конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14017 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила президента РФ Владимира Путина в использовании информации в качестве оружия, аннексии Крыма и разжигании войны в Донбассе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Выступая на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, она заявила, что президент России Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия.

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Мэй также обвинила лидера РФ в аннексии украинского Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, нарушении воздушного пространства европейских стран и предполагаемом кибершпионаже, в частности во вмешательстве в выборы в зарубежных странах и хакерских атаках на германский бундестаг и министерство обороны Дании.

Как сообщал УНН, в Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии.

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