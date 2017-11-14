Мэй обвинила Путина в аннексии Крыма и разжигании конфликта на Донбассе

Выступая на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, она заявила, что президент России Владимир Путин пытается использовать информацию в качестве оружия.

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Мэй также обвинила лидера РФ в аннексии украинского Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, нарушении воздушного пространства европейских стран и предполагаемом кибершпионаже, в частности во вмешательстве в выборы в зарубежных странах и хакерских атаках на германский бундестаг и министерство обороны Дании.

Как сообщал УНН, в Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии.