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Мей звинуватила Путіна в анексії Криму та розпалюванні конфлікту на Донбасі

Мей звинуватила Путіна в анексії Криму та розпалюванні конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

 • 14028 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей звинуватила президента РФ Володимира Путіна в використанні інформації як зброї, анексії Криму та розпалюванні війни в Донбасі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Виступаючи на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, вона заявила, що президент Росії Володимир Путін намагається використовувати інформацію в якості зброї.

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Мей також звинуватила лідера РФ в анексії українського Криму, розпалюванні конфлікту на сході України, порушення повітряного простору європейських країн і кібершпіонаж, зокрема у втручанні в вибори в зарубіжних країнах і хакерських атаках на німецький бундестаг і міністерство оборони Данії.

Як повідомляв УНН, в Іспанії підозрюють Росію і Венесуелу в дезінформації щодо Каталонії.

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