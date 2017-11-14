Мей звинуватила Путіна в анексії Криму та розпалюванні конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей звинуватила президента РФ Володимира Путіна в використанні інформації як зброї, анексії Криму та розпалюванні війни в Донбасі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Виступаючи на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, вона заявила, що президент Росії Володимир Путін намагається використовувати інформацію в якості зброї.
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Мей також звинуватила лідера РФ в анексії українського Криму, розпалюванні конфлікту на сході України, порушення повітряного простору європейських країн і кібершпіонаж, зокрема у втручанні в вибори в зарубіжних країнах і хакерських атаках на німецький бундестаг і міністерство оборони Данії.
Як повідомляв УНН, в Іспанії підозрюють Росію і Венесуелу в дезінформації щодо Каталонії.