Метро на Виноградарь: стало известно, кто стоит за фейками об остановке строительства и пытается дискредитировать "Киевметрострой" и мэра Виталия Кличко

В этих ложных сообщениях говорится о якобы невыплаченных зарплатах. Однако эти люди были фактически "мертвыми душами", которые никогда не работали в АО "Киевметрострой", а числились только на бумаге. Руководство компании насчитывало им деньги, то есть бывшие руководители реально грабили предприятие. А сейчас они пытаются отбелить себя от обвинений в финансовых злоупотреблениях.

"Строительство метро на Виноградарь продолжается, – заверил в беседе с журналистом ASPI news уже новый генеральный директор АО" Киевметрострой "Андрей Пронин. – В некоторых медиа началась целая информационная кампания о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются абсолютно недостоверными. Сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается – уже проложено более 870 метров".

То есть, на самом деле работы по строительству метро на Виноградарь ведутся, а проходческий щит "Галина" не останавливается. Существует лишь небольшое отставание от графика, связанное с объективными факторами.

Прежде всего, во время строительства тоннеля ветки метро на Виноградарь возникли неожиданные проблемы с грунтами на участке между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды", где тоннель строится открытым способом. Из-за высокой влажности и таяния большого количества снега произошло сильное обводнение почв. В данный момент украинские ученые нарабатывают новые рекомендации метростроевцам, как лучше решить эти вопросы.

В связи с обводнением грунтов существует опасность подтопления фундаментов жилых комплексов и инфраструктурных объектов на Виноградаре. Сейчас предприятие обратилось к ряду научно-исследовательских организаций за рекомендациями по укреплению стенок грунтов для предотвращения неприятных последствий. Метростроевцы ждут заключения ученых, после чего активная работа возобновится. "У нас как у генподрядчика есть полное взаимопонимание с заказчиком КП" Киевский метрополитен ". Все вопросы вместе с властями города решаются оперативно", - сказал Пронин.

По словам заместителя гендиректора по строительству АО "Киевметрострой" Юрия Кочегарова, вдоль всей трассы метро запроектирована оградительная стена в грунте, которая обеспечивает устойчивость домов, находящихся по обе стороны тоннеля. "Для тех мест, где поднимаются грунтовые воды, научные институты разработали ряд мер по закреплению и цементирования грунтов, обеспечивающих дополнительную безопасность домов, которые находятся у тоннеля метро", – добавил Кочегаров.

По словам заместителя директора АО "Киевметрострой" по производству Сергея Полянского, новый генеральный директор АО "Киевметрострой" Андрей Пронин недавно принял дела и разбирается с проблемами компании. Уже выяснилось, что несколько бывших сотрудников "Киевметростроя" допустили внутренние злоупотребления.

"Прежнее руководство, для которого аудит стал слишком неприятным сюрпризом, генерирует пока кучу фейковой информации, чтобы навязать обществу свою ложь под видом правды. Проплаченные журналисты, бродят под забором нашего режимного объекта и запускают дроны, что запрещено законодательством, распространяют в соцсетях видео, которыми могут воспользоваться представители спецслужб иностранных государств, в частности России. Поэтому мы обратились в правоохранительные органы, чтобы расследовать факты незаконной съемки. Впрочем, мы с этой ситуацией разберемся, так как постоянно ощущаем поддержку руководства города, лично мэра Киева Виталия Кличко и начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Они видят, что работы ведутся", - подытожил заместитель директора АО" Киевметрострой "по производству Сергей Полянский.