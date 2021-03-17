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Метро на Виноградар: стало відомо, хто стоїть за фейками про зупинку будівництва і намагається дискредитувати "Київметробуд" та мера Віталія Кличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Днями низка ЗМІ поширили неправдиву інформацію про ледь не повну зупинку спорудження двох станцій гілки метро на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди". ASPI news відвідали будмайданчик, з метою переконатися, що роботи на об’єкті тривають, та розібратися, хто розганяє фейки й завалює анонімками правоохоронні органи, мера Києва та, навіть, президента Володимира Зеленського, передає УНН.

В цих неправдивих повідомленнях йдеться про нібито невиплачені зарплати. Проте ці люди були фактично "мертвими душами", котрі ніколи не працювали в АТ "Київметробуд", а існували лише на папері. Керівництво компанії нараховувало їм гроші, тобто колишні очільники реально грабували підприємство. А зараз вони намагаються відбілити себе від звинувачень у фінансових зловживаннях.

"Будівництво метро на Виноградар продовжується, – запевнив у розмові з журналістом ASPI news вже новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін. – В деяких медіа почалася ціла інформаційна кампанія про начебто зупинку будівництва нових станцій на Виноградар. Ці матеріали є абсолютно недостовірними. Спорудження станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває – вже прокладено понад 870 метрів".

Тобто, насправді роботи з будівництва метро на Виноградар ведуться, а прохідницький щит "Галина" не зупиняється. Існує лише невеличке відставання від графіку, пов’язане з об’єктивними факторами.

Насамперед, під час будівництва тунелю гілки метро на Виноградар виникли несподівані проблеми з ґрунтами на ділянці між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди", де тунель будується відкритим способом. Через високу вологість та танення великої кількості снігу відбулося сильне заводнення грунтів. В цей момент українські вчені напрацьовують нові рекомендації метробудівцям, як найкраще розв’язати ці питання.

У зв’язку з обводненням ґрунтів існує небезпека підтоплення фундаментів житлових комплексів та інфраструктурних об’єктів на Виноградарі. Наразі підприємство звернулося до низки науково-дослідних організацій за рекомендаціями щодо укріплення стінок ґрунту задля запобігання неприємним наслідкам. Метробудівці чекають на висновки науковців, після чого активна робота відновиться. "У нас як у генпідрядника є повне порозуміння з замовником КП "Київський метрополітен". Питання, які виникають разом з владою міста вирішують оперативно", – сказав Пронін.

За словами заступника гендиректора з будівництва АТ "Київметробуд" Юрія Кочегарова, вздовж усієї траси метро запроєктована огороджувальна стіна у ґрунті, котра забезпечує стійкість будинків, які знаходяться з обох боків тунелю. "Для тих місць, де підіймаються ґрунтові води, наукові інститути розробили низку заходів із закріплення та цементування ґрунтів, що забезпечує додаткову безпеку будинків, які знаходяться біля тунелю метро", – додав Кочегаров.

За словами заступника директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергія Полянського, новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін нещодавно прийняв справи та розбирається з проблемами компанії. Вже з'ясувалося, що кілька колишніх співробітників "Київметробуду" допустили внутрішні зловживання.

"Колишнє керівництво, для якого аудит став надто неприємним сюрпризом, генерує наразі купу фейкової інформації, щоб нав’язати суспільству свою брехню під виглядом правди. Проплачені журналісти, котрі вештаються під парканом нашого режимного об'єкта та запускають дрони, що заборонено законодавством, розповсюджують у соцмережах відео, якими можуть скористатися представники спецслужб іноземних держав, зокрема, Росії. Тому ми звернулися до правоохоронних органів, щоб розслідувати факти незаконного фільмування. "Втім, ми з цією ситуацією розберемося, позаяк постійно відчуваємо підтримку керівництва міста, особисто мера Києва Віталія Кличко та начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Вони ж бачать, що роботи ведуться", – підсумував заступник директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергій Полянський.

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