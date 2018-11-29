Месси установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа Лиги чемпионов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97454 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105833 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141270 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138445 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133289 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126882 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165996 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Месси установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа Лиги чемпионов

Месси установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13660 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Аргентинскому голеадору каталонской “Барселоны” Лионелю Месси покорился новое историческое достижение Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Месси отметился одним голом в игре 5-го тура Лиги чемпионов с “ПСВ” (2:1). Забитый мяч позволил форварду обойти Криштиану Роналду по количеству забитых голов в истории группового раунда ЛЧ и выйти на первое место — 66 против 65.

Кроме того, Месси обогнал Роналду по количеству голов в состоянии одного клуба ЛЧ — 106 против 105.

Добавим также, Месси догнал форварда “Баварии” Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место нынешнего розыгрыша лиги (по шесть голов).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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