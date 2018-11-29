Месси установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Аргентинскому голеадору каталонской “Барселоны” Лионелю Месси покорился новое историческое достижение Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Месси отметился одним голом в игре 5-го тура Лиги чемпионов с “ПСВ” (2:1). Забитый мяч позволил форварду обойти Криштиану Роналду по количеству забитых голов в истории группового раунда ЛЧ и выйти на первое место — 66 против 65.
Кроме того, Месси обогнал Роналду по количеству голов в состоянии одного клуба ЛЧ — 106 против 105.
Добавим также, Месси догнал форварда “Баварии” Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место нынешнего розыгрыша лиги (по шесть голов).