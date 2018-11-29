Мессі встановив бомбардирський рекорд в історії групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Аргентинському голеодору каталонської “Барселони” Ліонелю Мессі підкорилося нове історичне досягнення Ліги чемпіонів, повідомляє УНН із посиланням на сайт УЄФА.
Мессі відзначився одним голом у грі 5-го туру Ліги чемпіонів із “ПСВ” (2:1). Забитий м’яч дозволив форварду обійти Кріштіану Роналду за кількістю забитих голів в історії групового раунду ЛЧ і вийти на перше місце — 66 проти 65.
Крім того, Мессі обігнав Роналду за кількістю голів в стані одного клубу ЛЧ — 106 проти 105.
Додамо також, Мессі наздогнав форварда “Баварії” Роберта Левандовського в гонці бомбардирів і ділить з ним перше місце нинішнього розіграшу ліги (по шість голів).