Мессі встановив бомбардирський рекорд в історії групового етапу Ліги чемпіонів

Мессі відзначився одним голом у грі 5-го туру Ліги чемпіонів із “ПСВ” (2:1). Забитий м’яч дозволив форварду обійти Кріштіану Роналду за кількістю забитих голів в історії групового раунду ЛЧ і вийти на перше місце — 66 проти 65.

Крім того, Мессі обігнав Роналду за кількістю голів в стані одного клубу ЛЧ — 106 проти 105.

Додамо також, Мессі наздогнав форварда “Баварії” Роберта Левандовського в гонці бомбардирів і ділить з ним перше місце нинішнього розіграшу ліги (по шість голів).