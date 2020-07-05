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Месси выразил недовольство действиями президента "Барселоны" Бартоломеу

Месси выразил недовольство действиями президента "Барселоны" Бартоломеу

Киев  •  УНН

 • 16355 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Аргентинский извечный лидер "Барселоны" Лионель Месси разочарован действиями президента клуба Жозепа Бартомеу, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.

По информации издания, Месси не хочет покидать "Барселону", но он очень разочарован тем, как в настоящее время проходит управления клубом. Приостановка переговоров о продлении контракта свидетельствует о его недовольстве.

"Впервые за свое 19-летнее пребывание в Каталонии Месси заинтересовался и начал следить за политикой в клубе. Он всегда предпочитал держаться подальше от таких вопросов. Но теперь то, что происходит вне поля, непосредственно влияет на то, что происходит на нем", - пишет издание.

Сказано, что "Барселона" подписала трех самых дорогих игроков в истории клуба с 2017 года. Но Усман Дембеле получил новую травму, а Филиппе Коутиньо находится в аренде в "Баварии".

Из-за этих неудачных сделок, которые стали следствием расточительности, началась проблема, которая всегда преследовала "блаугранос" - нехватка денег. В данном случае - для того, чтобы оформить трансфер звезды "Интера" Лаутаро Мартинеса. Все вышеперечисленное, смущает Месси.

В издании указывается, что ожидания относительно того, что Бартомеу удастся успешно завершить последний год пребывания в должности, несмотря ни на что, поставилось под сомнение из-за отказа Месси подписать новый контракт.

Напомним, что наставник "сине-гранатовых" отреагировал на будущее Месси в клубе.

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