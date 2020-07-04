Наставник "Барселони" відреагував на чутки з приводу відходу з клубу Мессі

Сетьен вважає, що перехід Мессі в "Манчестер Сіті" або будь-який інший клуб – вигадки.

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"Не збираюся говорити на цю тему. Ліонель не говорив мені нічого про це, більше мені нічого сказати. Я бачу Мессі на тренуваннях кожен день, він в порядку. Всі інші розмови - спекуляція. Давайте говорити тільки по справі", - наголосив коуч.

Зауважимо, що аргентинський вихованець "Барселони" виступає за основну команду з 2004 року. За цей час зірковий футболіст десять разів вигравав разом з командою чемпіонат Іспанії, шість разів завойовував Кубок і вісім - Суперкубок країни, а також чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів і по три рази - в Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.