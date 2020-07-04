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Наставник "Барселоны" отреагировал на слухи по поводу ухода из клуба Месси

Наставник "Барселоны" отреагировал на слухи по поводу ухода из клуба Месси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен отреагировал на слухи об уходе легенды клуба Лионеля Месси. Слова специалиста приводит сайт "AS", передает УНН.

Сетьен считает, что переход Месси в "Манчестер Сити" или любой другой клуб - выдумки.

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"Не собираюсь говорить на эту тему. Лионель не говорил мне ничего об этом, больше мне нечего сказать. Я вижу Месси на тренировках каждый день, он в порядке. Все остальные разговоры - спекуляция. Давайте говорить только по делу", - отметил коуч.

Отметим, что аргентинский воспитанник "Барселоны" выступает за основную команду с 2004 года. За это время звездный футболист десять раз выигрывал вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоевывал Кубок и восемь - Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза - в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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