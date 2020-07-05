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Мессі висловив невдоволення діями президента "Барселони" Бартоломеу

Мессі висловив невдоволення діями президента "Барселони" Бартоломеу

Київ • УНН

 • 16366 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Аргентинський одвічний лідер "Барселони" Ліонель Мессі розчарований діями президента клубу Жозепа Бартомеу, повідомляє УНН із посиланням на Goal.com.

За інформацією видання, Мессі не хоче залишати "Барселону", але він дуже розчарований тим, як в даний час проходить управління клубом. Призупинення переговорів про продовження контракту свідчить про його невдоволення.

"Вперше за своє 19-річне перебування у Каталонії Мессі зацікавився та почав слідкувати за політикою у клубі. Він завжди вважав за краще триматися подалі від таких питань. Але тепер те, що відбувається поза полем, безпосередньо впливає на те, що відбувається на ньому", - пише видання.

Сказано, що "Барселона" підписала трьох найдорожчих гравців в історії клубу з 2017 року. Але Усман Дембеле отримав нову травму, а Філіппе Коутіньо знаходиться в оренді в "Баварії".

Через ці невдалі угоди, які стала наслідком марнотратності, розпочалася проблема, яка завжди переслідувала "блаугранос" - нестача грошей. В даному випадку - для того, щоб оформити трансфер зірки "Інтера" Лаутаро Мартінеса. Все вищеперераховане, бентежить Мессі.

У виданні вказується, що очікування стосовно того, що Бартомеу вдасться успішно завершити останній рік перебування на посаді, незважаючи ні на що, поставилося під сумнів через відмову Мессі підписати новий контракт.

Нагадаємо, що наставник "синьо-гранатових" відреагував на майбутнє Мессі в клубі.

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