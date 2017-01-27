Жильцов дома в Донецкой области эвакуировали из-за пожара

Информация о том, что горит трехэтажное жилое здание в городе Часов Яр, поступила в полицию в 02:40.

На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что сначала загорелась крыша помещения, а затем пламя охватило верхние два этажа. Жители были немедленно эвакуированы.

Указанный факт предварительно квалифицированы по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.