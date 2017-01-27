Мешканців будинку на Донеччині евакуювали через пожежу

Інформація по те, що горить триповерхова житлова будівля у місті Часів Яр, надійшла до поліції о 02.40.

На місце події була спрямована слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що спочатку загорівся дах приміщення, а згодом полум’я охопило верхні два поверхи. Мешканці були негайно евакуйовані.

Вказаний факт попередньо кваліфіковано за ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі інформації щодо жертв та постраждалих немає.