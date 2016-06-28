Жители Ровенской области смогут беспрепятственно собирать чернику в Беларуси до 10 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. С первого июля пограничники будут пропускать жителей Ровенской области на территорию Беларуси из-за начала сезона сбора черники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"С 1 июля этого года на участке отдела пограничной службы "Березовое" Луцкого отряда начнется очередной сезонный пропуск местных жителей 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области на территорию Республики Беларусь для сбора черники до 10 августа ежедневно с 06.00 до 22.00 часов.", - говорится в сообщении.
По словам пограничников, украинцы смогут собирать ягоды и грибы в Полесском лесхозе Беларуси и на территории белорусского заповедника "Ольманские болота". Также сообщается, что следующий сезонный пропуск жителей приграничья для сбора клюквы и грибов начнется в сентябре.
"Обязательным является возвращение на территорию Украины в день пересечения государственной границы", - напомнили пограничники.
Как сообщал УНН, более 5,2 тысячи тонн черники планируют заготовить в этом сезоне в Ровенской области.