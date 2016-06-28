Мешканці Рівненщини зможуть безперешкодно збирати чорницю у Білорусі до 10 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. З першого липня прикордонники пропускатимуть жителів Рівненської області до території Білорусі через початок сезону збору чорниці, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“З 1 липня цього року на ділянці відділу прикордонної служби „Березове“ Луцького загону буде розпочато черговий сезонний пропуск місцевих жителів 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області на територію Республіки Білорусь для збору чорниці до 10 серпня щоденно з 06.00 до 22.00 години, а в подальшому”, — йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, українці зможуть збирати ягоди та гриби у Поліському лісгоспі Білорусі та на території білоруського заповідника “Ольманські болота”. Також повідомляється, що наступний сезонний пропуск жителів прикордоння для збору журавлини та грибів почнеться у вересні.
“Обов’язковим є поверненням на територію України у день перетину державного кордону”, — нагадали прикордонники.
Як повідомляв УНН, понад 5,2 тисячі тонн чорниці планують заготовити в цьому сезоні на Рівненщині.