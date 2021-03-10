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Житель Херсонской области организовал схему переправки украинцев в РФ через оккупированный Крым

Житель Херсонской области организовал схему переправки украинцев в РФ через оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 16693 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Правоохранители разоблачили жителя Херсонской области, который организовал нелегальную схему переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.

Цитата

"При процессуальном руководстве прокуратуры автономии сообщено о подозрении жителю Херсонской области, который незаконно переправлял людей через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины) в нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 УК Украины) ", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, правоохранители установили, что указанный гражданин Украины на своем легковом автомобиле организовал схему незаконной перевозки пассажиров из Херсонской области в Российскую Федерацию. Подозреваемый осуществлял перевозку через КПВВ "Чаплинка" на территорию оккупированного полуострова, в дальнейшем перевозчик направлялся по незаконно построенному Керченскому мосту в Краснодарский край.

В результате проведенных обысков по месту жительства указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности. Сейчас к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного обязательства. По данным прокуратуры, досудебное расследование осуществляется СУ ГУ СБУ в АР Крым.

Что было раньше

Напомним, ранее правоохранители разоблачили жителя Херсона, который пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерации 20-килограммовую партию наркотиков стоимостью около 5,6 млн грн.

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