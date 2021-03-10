Мешканець Херсонщини організував схему переправлення українців до РФ через окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Правоохоронці викрили мешканця Херсонщини, який організував нелегальну схему переправлення громадян України до Росії через окупований Кримський півострів. Про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим, передає УНН.
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“За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру мешканцю Херсонщини, який незаконно переправляв осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України) в порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію (ч. 1 ст. 332-1 КК України)”, - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Так, правоохоронці встановили, що вказаний громадянин України на своєму легковому автомобілі організував схему незаконного перевезення пасажирів з Херсонської області до Російської Федерації. Підозрюваний здійснював перевезення через КПВВ "Чаплинка" до території окупованого півострова, надалі перевізник прямував по незаконно збудованому Керченському мосту до Краснодарського краю РФ.
У результаті проведених обшуків за місцем проживання вказаного громадянина виявлені докази його злочинної діяльності. Наразі, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. За даними прокуратури, досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.
Що було раніше
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили мешканця Херсона, який намагався вивезти через тимчасово окуповану територію АР Крим до Російської Федерації 20-кілограмову партію наркотиків вартістю близько 5,6 млн грн.