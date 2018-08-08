МЭРТ не рассматривает остановку ж/д сообщения с РФ как средство экономического влияния

“Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия, или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ”, — сообщили в МЭРТ.

В министерстве также отметили, что не могут комментировать вопрос потерь от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с РФ, поскольку это компетенция другого министерства. В то же время добавили, что при рассмотрении этих вопросов необходимо понимать полную картину составляющих гибридной войны, которую осуществляет РФ по отношению к нашему государству.

В качестве примера в МЭРТ привели применения Россией ограничений по транзиту украинских товаров и международного транзита грузов с территории Украины через свою территорию с 1 января 2016 года.

В частности, в министерстве напомнили, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1, запрещен весь международный транзит грузов автомобильным и железнодорожным транспортом с территории Украины в Казахстан и Киргизию через российско-украинскую границу.

Такой транзит может осуществляться только через Республику Беларусь (действует только 2 пункта пропуска на границе Республика Беларусь — РФ и 3 пункта пропуска на границе РФ — Республика Казахстан).

Кроме того, как отметили в МЭРТ, весь международный транзит грузов из Украины должен быть оборудован специальными “средствами идентификации” (идентификационное пломбирование) и иметь связь со спутниковой системой GLONASS. К водителям применяються дополнительные регистрационные требования, транзитный груз может перемещаться только с полицейским конвоем.

Также запрещен транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию, в отношении которых РФ применяет ненулевые ставки ввозных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и товаров, включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560.

Напомним, Мининфраструктуры допускает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой, в частности пассажирского.