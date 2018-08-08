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МЕРТ не розглядає зупинку залізничного сполучення з РФ як засіб економічного впливу

МЕРТ не розглядає зупинку залізничного сполучення з РФ як засіб економічного впливу

Київ • УНН

 • 26193 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Мінекономрозвитку не розглядає припинення залізничного пасажирського сполучення з РФ в якості інструменту економічного впливу. Про це УНН повідомили у міністерстві у відповідь на запит.

“Мінекономрозвитку не розглядає припинення пасажирського сполучення в якості інструменту економічного впливу, або в якості складової заходів з протидії транзитній агресії РФ”, — зауважили у МЕРТ.

У міністерстві також зазначили, що не можуть коментувати питання втрат від припинення пасажирського залізничного сполучення з РФ, оскільки це компетенція іншого міністерства. Водночас додали, що при розгляді цих питань необхідно розуміти повну картину складових гібридної війни, що здійснює РФ по відношенню до нашої держави.

У якості прикладу у МЕРТ навели застосування Росією обмежень щодо транзиту українських товарів і міжнародного транзиту вантажів з території України через свою територію з 1 січня 2016 року.

Зокрема, у міністерстві нагадали, що відповідно до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року № 1, заборонений весь міжнародний транзит вантажів автомобільним і залізничним транспортом з території України до Казахстану та Киргизії через українсько-російський кордон.

Такий транзит може здійснюватися лише через Республіку Білорусь (діє лише 2 пункти пропуску на кордоні Республіка Білорусь — РФ і 3 пункти пропуску на кордоні РФ — Республіка Казахстан).

Крім того, як зауважили у МЕРТ, весь міжнародний транзит вантажів з України повинен бути обладнаний спеціальними “засобами ідентифікації” (ідентифікаційне пломбування) і мати зв’язок з супутниковою системою GLONASS. До водіїв висуваються додаткові реєстраційні вимоги, транзитний вантаж може переміщатися тільки з поліцейським конвоєм.

Також заборонено транзит товарів з України до Казахстану та Киргизії, щодо яких РФ застосовує ненульові ставки ввізних мит, встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, та товарів, які включені до переліку, затвердженого Урядом РФ відповідно до Указу Президента РФ від 6 серпня 2014 року № 560.

Нагадаємо, Мінінфраструктури допускає можливість припинення залізничного сполучення із Москвою, зокрема пасажирського.

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