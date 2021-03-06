Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии

Детали

Так, с начала пандемии коронавируса, как отметили в правительстве ФРГ, можно увидеть примеры, которые, как считалось, были преодолены.

"Снова женщины все чаще находят баланс между обучением на дому, уходом за детьми и своей собственной работой. И прежде всего женщины, которые неутомимо трудятся в социальной сфере и в сфере ухода за больными, в настоящее время испытывают особые трудности", - подчеркивает Меркель.

Правительство ФРГ, как указано, будет продолжать работать над тем, чтобы семья и работа были лучше совмещены. В связи с этим большое значение имеет расширение предложений по уходу за детьми дошкольного возраста.

"Не может быть, чтобы женщины играли решающую роль в наших обществах и в то же время не могли в равной степени участвовать в принятии важных решений в политике, бизнесе и обществе", - заявила Меркель.

Она указала, что усилия федерального правительства - это не больше, но и не меньше, чем равные возможности для мужчин и женщин и реальное равенство. "Это также включает: женщины, наконец, должны иметь возможность зарабатывать столько же, сколько и мужчины!", - поясняет канцлер в подкасте.

"Вот почему нам нужен паритет во всех сферах жизни общества", - указала Маркель.

К слову

По данным полиции Украины, на фоне пандемии почти на половину стало больше заявлений о домашнем насилии.

Поэтому, тема домашнего насилия, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежедневно в Центр гендерного равенства, полицию или другие учреждения по противодействию насилию поступают новые обращения. Подавляющее число людей придерживается мнения, что от абьюза страдают только женщины, но это лишь стереотип.