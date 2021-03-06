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Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии

Меркель заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 18657 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне Международного женского дня призвала критически оценивать, чего еще не хватает на пути к гендерному равенству. Об этом она заявила в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, передает УНН.

Детали

Так, с начала пандемии коронавируса, как отметили в правительстве ФРГ, можно увидеть примеры, которые, как считалось, были преодолены.

"Снова женщины все чаще находят баланс между обучением на дому, уходом за детьми и своей собственной работой. И прежде всего женщины, которые неутомимо трудятся в социальной сфере и в сфере ухода за больными, в настоящее время испытывают особые трудности", - подчеркивает Меркель.

Правительство ФРГ, как указано, будет продолжать работать над тем, чтобы семья и работа были лучше совмещены. В связи с этим большое значение имеет расширение предложений по уходу за детьми дошкольного возраста.

"Не может быть, чтобы женщины играли решающую роль в наших обществах и в то же время не могли в равной степени участвовать в принятии важных решений в политике, бизнесе и обществе", - заявила Меркель.

Она указала, что усилия федерального правительства - это не больше, но и не меньше, чем равные возможности для мужчин и женщин и реальное равенство. "Это также включает: женщины, наконец, должны иметь возможность зарабатывать столько же, сколько и мужчины!", - поясняет канцлер в подкасте.

"Вот почему нам нужен паритет во всех сферах жизни общества", - указала Маркель.

К слову

По данным полиции Украины, на фоне пандемии почти на половину стало больше заявлений о домашнем насилии.

Поэтому, тема домашнего насилия, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежедневно в Центр гендерного равенства, полицию или другие учреждения по противодействию насилию поступают новые обращения. Подавляющее число людей придерживается мнения, что от абьюза страдают только женщины, но это лишь стереотип.

Украинские Национальные Новости

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