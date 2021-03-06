Меркель заявила про посилення гендерної нерівності під час пандемії

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Так, з початку пандемії коронавірусу, як зазначили в уряді ФРН, можна побачити приклади, які, як вважалося, були подолані.

"Знову жінки все частіше знаходять баланс між навчанням на дому, доглядом за дітьми та своєю власною роботою. І перш за все жінки, які невтомно працюють в соціальній сфері і в сфері догляду за хворими, наразі відчувають особливі труднощі", - підкреслює Меркель.

Уряд ФРН, як вказано, продовжуватиме працювати над тим, щоб сім'я і робота були краще суміщені. У зв'язку з цим велике значення має розширення пропозицій з догляду за дітьми дошкільного віку.

"Не може бути так, щоб жінки грали вирішальну роль в наших спільнотах і в той же час не могли в рівній мірі брати участь в ухваленні важливих рішень в політиці, бізнесі та суспільстві", - заявила Меркель.

Вона вказала, що зусилля федерального уряду - це не більше, але й не менше, ніж рівні можливості для чоловіків і жінок і реальна рівність.

"Це також включає те, що жінки, нарешті, повинні мати можливість заробляти стільки ж, скільки і чоловіки!" - пояснює канцлер в подкасті.

"Ось чому нам потрібен паритет у всіх сферах життя суспільства", - вказала Маркель.

До слова

За даними поліції України, на тлі пандемії майже на половину побільшало заяв про домашнє насильство.

Тож, тема домашнього насилля, на жаль, не перестає бути актуальною. Щоденно до Центру гендерної рівності, поліції або інших установ із протидії насильству надходять нові звернення. Переважна кількість людей дотримується думки, що від аб’юзу страждають лише жінки, проте це лише стереотип.