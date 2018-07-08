Меркель считает необходимым увеличить оборонные расходы НАТО из-за Украины

"Нам все еще нужно НАТО в 21 веке потому, что это гарантирует нашу безопасность как трансатлантического альянса. Особенностью НАТО является то, что мы стоим друг за друга ради нашей безопасности, и мы видим, что вызовы, которые стоят перед НАТО, в последние годы резко изменились. Решающим событием для нас была аннексия Крыма и военная деятельность на Востоке Украины. В результате Альянс сделал глубокие изменения и решения, особенно на саммите НАТО в Уэльсе", - заявила Меркель.

Отметим, в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе лидеры стран НАТО договорились в течение десяти лет увеличить военные расходы до более чем 2% от ВВП.

"Это означает, что мы снова будем уделять больше внимания защите Альянса и принимать необходимые меры предосторожности, например, из-за нашего присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Конечно, мы также хотим иметь здоровые отношения с Россией. Именно поэтому в Совете НАТО-Россия всегда будут переговоры, но в то же время мы как НАТО должны проявить решительность, защищая себя. И НАТО требует, чтобы мы тратили больше на оборону", - подчеркнула канцлер.

Подкаст немецкого лидера был посвящен обоснованию необходимости сохранения НАТО в интересах европейской безопасности.

Как сообщал УНН, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить оборонный бюджет .