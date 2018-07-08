Меркель вважає за необхідне збільшити оборонні витрати НАТО через Україну

“Нам все ще потрібне НАТО в 21 столітті тому, що це гарантує нашу безпеку як трансатлантичного альянсу. Особливістю НАТО є те, що ми стоїмо один за одного задля нашої безпеки, і ми бачимо, що виклики, які стоять перед НАТО, в останні роки різко змінилися. Вирішальною подією для нас була анексія Криму та військова діяльність на Сході України. У результаті Альянс зробив глибокі зміни та рішення, особливо на саміті НАТО в Уельсі”, — заявила Меркель.

Зазначимо, у вересні 2014 року на саміті в Уельсі лідери країн НАТО домовилися протягом десяти років збільшити військові витрати до більш ніж 2% від ВВП.

“Це означає, що ми знову приділятимемо більше уваги захисту Альянсу та вживатимемо необхідних запобіжних заходів, наприклад, через нашу присутність у країнах Центральної та Східної Європи. Звичайно, ми також хочемо мати здорові відносини з Росією. Саме тому в Раді НАТО-Росія завжди будуть переговори, але в той же час ми як НАТО повинні проявити рішучість, захищаючи себе. І НАТО вимагає, щоб ми витрачали більше на оборону”, — наголосила канцлер.

Подкаст німецької лідерки був присвячений обґрунтуванню необхідності збереження НАТО в інтересах європейської безпеки.

Як повідомляв УНН, сьогодні генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити оборонний бюджет.