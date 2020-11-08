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"Меркель должна уйти!": в Лейпциге противники коронавирусных ограничений атаковали полицию

"Меркель должна уйти!": в Лейпциге противники коронавирусных ограничений атаковали полицию

Киев  •  УНН

 • 16204 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Немецкая полиция заявила, что демонстранты, протестующие против коронавирусных ограничений, напали на них в городе Лейпциг после того, как толпе было приказано разойтись. Об этом пишет the Local, передает УНН.

"Было совершено ряд нападений на силы безопасности", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в то же время, местные СМИ транслировали, как "снаряды" и фейерверки летели в сторону полиции, которая установила границу безопасности у главного железнодорожного вокзала города.

По оценкам, толпа в городе на востоке Германии насчитывал около 20 тысяч человек, и немецкие СМИ сообщили, что некоторые из тех, кто столкнулся с полицией, были членами ультраправых групп.

Некоторые из протестующих также напали на журналистов и людей, которые участвовали в контрдемонстрации в Лейпциге, пишет издание.

Полиция провела несколько арестов, но столкновения продолжались до вечера.

Сообщается, что, игнорируя приказ о разгоне, сотни людей прошли маршем по одной из главных улиц Лейпцига с криками "Меркель должна уйти!" и "мир, свобода, никакой диктатуры".

Муниципальная власть заявила, что протестующие нарушили условия, при которых им было разрешено проводить демонстрацию.

Как сообщал УНН, в субботу в Германии было зарегистрировано рекордные 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, составляет 11 226 человек.

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