"Меркель должна уйти!": в Лейпциге противники коронавирусных ограничений атаковали полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Немецкая полиция заявила, что демонстранты, протестующие против коронавирусных ограничений, напали на них в городе Лейпциг после того, как толпе было приказано разойтись. Об этом пишет the Local, передает УНН.
"Было совершено ряд нападений на силы безопасности", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в то же время, местные СМИ транслировали, как "снаряды" и фейерверки летели в сторону полиции, которая установила границу безопасности у главного железнодорожного вокзала города.
По оценкам, толпа в городе на востоке Германии насчитывал около 20 тысяч человек, и немецкие СМИ сообщили, что некоторые из тех, кто столкнулся с полицией, были членами ультраправых групп.
Некоторые из протестующих также напали на журналистов и людей, которые участвовали в контрдемонстрации в Лейпциге, пишет издание.
Полиция провела несколько арестов, но столкновения продолжались до вечера.
Сообщается, что, игнорируя приказ о разгоне, сотни людей прошли маршем по одной из главных улиц Лейпцига с криками "Меркель должна уйти!" и "мир, свобода, никакой диктатуры".
Муниципальная власть заявила, что протестующие нарушили условия, при которых им было разрешено проводить демонстрацию.
Как сообщал УНН, в субботу в Германии было зарегистрировано рекордные 23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, составляет 11 226 человек.