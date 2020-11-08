"Меркель повинна піти!": у Лейпцигу противники коронавірусних обмежень атакували поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Німецька поліція заявила, що демонстранти, які протестують проти коронавірусних обмежень, напали на них у місті Лейпциг після того, як натовпу було наказано розійтися. Про це пише the Local, передає УНН.
"Було скоєно низку нападів на сили безпеки", - повідомили у поліції.
Відзначається, що у той же час, місцеві ЗМІ транслювали, як "снаряди" і феєрверки летіли у сторону поліції, яка встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.
За оцінками, натовп у місті на сході Німеччини налічував близько 20 тисяч осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто зіткнувся з поліцією, були членами ультраправих груп.
Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь у контрдемонстрації в Лейпцигу, пише видання.
Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора.
Повідомляється, що, ігноруючи наказ про розгін, сотні людей пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками "Меркель повинна піти!" і "мир, свобода, ніякої диктатури".
Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.
Як повідомляв УНН, у суботу в Німеччині було зареєстровано рекордні 23 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, становить 11 226 осіб.