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"Меркель повинна піти!": у Лейпцигу противники коронавірусних обмежень атакували поліцію

"Меркель повинна піти!": у Лейпцигу противники коронавірусних обмежень атакували поліцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Німецька поліція заявила, що демонстранти, які протестують проти коронавірусних обмежень, напали на них у місті Лейпциг після того, як натовпу було наказано розійтися. Про це пише the Local, передає УНН.

"Було скоєно низку нападів на сили безпеки", - повідомили у поліції.

Відзначається, що у той же час, місцеві ЗМІ транслювали, як "снаряди" і феєрверки летіли у сторону поліції, яка встановила кордон безпеки біля головного залізничного вокзалу міста.

За оцінками, натовп у місті на сході Німеччини налічував близько 20 тисяч осіб, і німецькі ЗМІ повідомили, що деякі з тих, хто зіткнувся з поліцією, були членами ультраправих груп.

Деякі з протестуючих також напали на журналістів і людей, які брали участь у контрдемонстрації в Лейпцигу, пише видання.

Поліція провела декілька арештів, але зіткнення тривали до вечора.

Повідомляється, що, ігноруючи наказ про розгін, сотні людей пройшли маршем по одній з головних вулиць Лейпцига з криками "Меркель повинна піти!" і "мир, свобода, ніякої диктатури".

Муніципальна влада заявила, що учасники протесту порушили умови, при яких їм було дозволено проводити демонстрацію.

Як повідомляв УНН, у суботу в Німеччині було зареєстровано рекордні 23 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, становить 11 226 осіб.

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