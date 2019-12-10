Меркель: после избрания Зеленского появилась возможность для импульса "минским соглашениям"

"Минский меморандум" был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение "окаменеть" или можно вернуть его к жизни?" - заявила Меркель.

По ее словам, в том числе с помощью действий, предпринятых президентом Зеленским после его избрания, появилась возможность придать этому документу "движение" и "эластичность".

Напомним, ранее Меркель рассказала о главных пунктах, которые были достигнуты на переговорах.