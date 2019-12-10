Меркель: після обрання Зеленського з'явилася можливість для імпульсу "мінським угодам"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За підсумками переговорів у "нормандському форматі" у Парижі німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що "мінські угоди" не є "окам'янілими", а з приходом на президентський пост в Україні Володимира Зеленського, з'явилася можливість "руху" та "еластичності" для угод. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.
"Мінський меморандум" був підписаний 19 вересня 2014 року. І, звичайно, з огляду на минулі в Україні президентські вибори, можна поставити запитання: чи має ця угода "закам'яніти" або можна повернути її до життя?", - заявила Меркель.
За її словами, в тому числі за допомогою заходів, вжитих президентом Зеленським після його обрання, з'явилася можливість надати цьому документу "руху" та "еластичності".
Нагадаємо, раніше Меркель розповіла про головні пункти, які були досягнуті на переговорах.