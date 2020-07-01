Меркель: Германия считает нужным реализовать "Северный поток-2", Украина должна сохранить роль транзитера газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Германия продолжает рассматривать проект “Северный поток-2” как экономический и считает нужным его завершить. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев, отмечает УНН.
“Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем”, — сказала она. По словам Меркель, экстерриториальные санкции, которыми угрожают США, “не соответствуют пониманию (вопросов) права”, существующему в Германии.
“Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты”, — отметила она. Канцлер добавила, что после ввода “Северного потока-2” в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитера газа.
Выступление Ангелы Меркель на заседании Бундестага, 1 июля 2020 года:
Сегодня ранее, статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода “Северный поток-2” и сохранения энергетического суверенитета Европы заявил, что возможные новые санкции США в отношении “Северного потока-2” нацелены на остановку реализации проекта, который реализуется в соответствии с законодательством Евросоюза, и потому неприемлемы.