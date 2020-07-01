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"Північний потік-2": МЗС Німеччини вважає нові санкції США неприйнятними

"Північний потік-2": МЗС Німеччини вважає нові санкції США неприйнятними

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Можливі нові санкції США щодо “Північного потоку-2” націлені на зупинку реалізації проекту, який реалізується відповідно до законодавства Євросоюзу, і тому неприйнятні. Про це заявив в середу статс-секретар у МЗС ФРН Нільс Аннен на засіданні комітету Бундестагу з економіки та енергетики, присвяченому темі будівництва газопроводу “Північний потік-2” і збереження енергетичного суверенітету Європи, пише УНН.

“Позиція уряду ФРН з цього питання однозначна: екстериторіальні санкції є кричущим втручанням в суверенітет ЄС. Очевидно, що американська сторона намагається в односторонньому порядку зупинити проект”, — сказав він. Аннен вказав на те, що під загрозою обмежувальних заходів можуть виявитися, крім німецьких, французьких, голландських і австрійські компанії.

“Мова йде тут, як часто видається, не про німецько-американське питання, мова йде про європейський суверенітет”, — підкреслив він. “Подальший ефект від санкцій зачіпає нашу зовнішньополітичну дієздатність: неузгоджені санкції завдають шкоди спільній політиці щодо Росії”, — зазначив статс-секретар у МЗС ФРН. Він нагадав, що в ЄС існують різні позиції щодо “Північного потоку-2”, проте, за його словами, в співтоваристві склалася єдина думка: загрози США ввести санкції проти європейських компаній неприйнятні.

“Час голосування (по законопроекту в Конгресі США) та інші деталі невідомі, але ми змушені виходити з того, що цей законопроект незабаром буде прийнятий”, — сказав Аннен.

У свою чергу парламентський статс-секретар у Мінекономіки ФРН Томас Барайс назвав “безпрецедентним випадком в історії трансатлантичних відносин” можливе розширення санкцій США проти “Північного потоку-2”. “Уряд ФРН в зв’язку з цим почав переговори з нашими європейськими партнерами, щоб разом з Єврокомісією узгодити свої дії. Я вдячний, що тут отримали підтримку”, — повідомив він.

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