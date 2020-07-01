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"Северный поток-2": МИД Германии считает новые санкции США неприемлемыми

"Северный поток-2": МИД Германии считает новые санкции США неприемлемыми

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Возможные новые санкции США в отношении “Северного потока-2” нацелены на остановку реализации проекта, который реализуется в соответствии с законодательством Евросоюза, и потому неприемлемы. Об этом заявил в среду статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода “Северный поток-2” и сохранения энергетического суверенитета Европы, пишет УНН.

“Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект”, — сказал он. Аннен указал на то, что под угрозой ограничительных мер могут оказаться, помимо германских, французские, голландские и австрийские компании.

“Речь идет здесь, как часто представляется, не о германо-американском вопросе, речь идет о европейском суверенитете”, — подчеркнул он. “Дальнейший эффект от санкций затрагивает нашу внешнеполитическую дееспособность: несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России”, — отметил статс-секретарь в МИД ФРГ. Он напомнил, что в ЕС существуют разные позиции по “Северному потоку-2”, однако, по его словам, в сообществе сложилось единое мнение: угрозы США ввести санкции против европейских компаний неприемлемы.

“Время голосования (по законопроекту в Конгрессе США) и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят”, — сказал Аннен.

В свою очередь парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс назвал “беспрецедентным случаем в истории трансатлантических отношений” возможное расширение санкций США против “Северного потока-2”. “Правительство ФРГ в связи с этим начало переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы вместе с Еврокомиссией согласовать свои действия. Я благодарен, что здесь получили поддержку”, — сообщил он.

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